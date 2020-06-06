Tarım işçileri bilgilendirildi

YOZGAT İşkur İl Müdürlüğü personeli, mevsimlik tarım işçilerini barındıkları çadırlarda ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışması ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında il genelinde bulunan Toplulaştırılmış Geçici Yerleşim Yerlerini ziyaret eden İşkur personeli, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çocuk İşçiliği hakkında bilgilendirmede bulundu. Sigortasız çalışmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan kurum çalışanları, çocukların da eğitimden uzak tutulmamasını istedi. Tarım sektöründe çalışan işçilerin yaşadıkları sorunların altı çizildi, çalışma şartlarının zorluklarından bahsedildi. Sorunların çözümünde her zaman tarım işçilerinin yanında olunduğu, sigortalı olarak çalışmanın önemini ifade edildi.