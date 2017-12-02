-Tarım Fuarlarını gezdiler

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuar gezisinde, çiftçilerin yenilikçi teknolojileri ve tarım faaliyetlerini incelemesi, tohum, fide, fidan, alet ekipman gibi tarımsal ihtiyaçlarını karşılayıp, iletişim kurmalarına imkan sağlamak amaçlandı. Tarım Fuarları gezilerine, Yozgat’ta önder çiftçiler ile teknik personel katıldı. Tokat Tarım Fuarına 3 çiftçi, 2 teknik personel, Çorum Tarım Fuarına 12 çiftçi, 4 teknik personel katıldı.