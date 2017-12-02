Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657

-Tarım Fuarlarını gezdiler

ÇORUM ve Tokat illerinde Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Fidancılık, Seracılık, Tohumculuk, Süs Bitkileri, Arıcılık, Meyvecilik, Süt Ürünleri ile ilgili gerçekleştirilen ‘Gıda Fuarı’ etkinliğine Yozgatlı çiftçiler de katıldı.

-Tarım Fuarlarını gezdiler

ÇORUM ve Tokat illerinde Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Fidancılık, Seracılık, Tohumculuk, Süs Bitkileri, Arıcılık, Meyvecilik, Süt Ürünleri ile ilgili gerçekleştirilen ‘Gıda Fuarı’ etkinliğine Yozgatlı çiftçiler de katıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
15 Okunma
-Tarım Fuarlarını gezdiler

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuar gezisinde, çiftçilerin yenilikçi teknolojileri ve tarım faaliyetlerini incelemesi, tohum, fide, fidan, alet ekipman gibi tarımsal ihtiyaçlarını karşılayıp, iletişim kurmalarına imkan sağlamak amaçlandı. Tarım Fuarları gezilerine, Yozgat’ta önder çiftçiler ile teknik personel katıldı. Tokat Tarım Fuarına 3 çiftçi, 2 teknik personel, Çorum Tarım Fuarına 12 çiftçi, 4 teknik personel katıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Sorgun Samsun yolcusu
-Sorgun Samsun yolcusu
-Sorgun’da iki transfer
-Sorgun’da iki transfer
-Ayvalar toplandı
-Ayvalar toplandı
-HEDEF YENİ YOZGAT
-HEDEF YENİ YOZGAT
-Merkezi inceledi
-Merkezi inceledi
-Dernek sayısı artıyor
-Dernek sayısı artıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim