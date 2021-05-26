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Tarım dostlarına dokunmayın

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı, tarım alanlarının biyolojik mücadeledeki dostlarına dokunulmamasını, korunmasını istedi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:06
Tarım dostlarına dokunmayın

Oda sitesinden yapılan açıklamada, bin sığırcığın bir ayda 20 ton çekirge tükettiği, yavrulama mevsiminde günde 400 böcek tükettiği hatırlatıldı. Gök Kuzgun’un vücut ağırlığının yarısı kadar günde böcek tükettiğine vurgu yapılırken, diğer bir çiftçi dostu leyleğin çok miktarda fare, yılan, göçebe çekirge, başkuş, kukuman, kerkenezin ise fare, böcek, çekirge tükettiği hatırlatıldı. Atmaca, Kara çaylak ve kızı şahinin fareleri, Küçük Akbabanın da leş tükettiği kaydedildi. Ebabil kuşunun, yavrulama mevsiminde günde 28 binden fazla uçan böcek, sinek gibi zararlıları yediği, sinek torbasında daima 900 civarında sinek taşıdığı belirtilerek, kırlangıcın da uçan sinekleri yediği bildirildi. Açıklamada, ‘’Büyük Baştankara, yavrulama mevsiminde günde 900 civarında böcek tüketir. Keklik, günde 2000'den fazla süne-kımıl tüketir. Bıldırcın, süne, kımıl, böcek tüketir. Ağaç kabuklan altındaki böcek ve zararlıları tüketir. 90 santime yakın kanatlı, bin karınca yer. Eklem bacaklıları, kuş kanatlıları, örümcekleri, ağaçlarda yaşayan böcekleri, büyük orman karıncalarını, karıncaların krizalit ve erginlerini yer. Ağaçkakanlar, karıncalar, yıldız böcekleri, örümcekler, tırtıllar, kurtçuklar, arılar, yusufçuklar, kınkanatlılar ve sinekler ile beslenir. İbibik, çok miktarda kabuk böceği ve tırtıl tüketir. Kuşlar çok oburdur, bir kuşun günlük böcek tüketimini kendi ağırlığından fazladır. İnsan aynı iştaha sahip olsaydı günde 100'den fazla ekmek tüketirdi. Kuşlar dostlarımızdır; bizi böcek, fare ve diğer zararlılardan korurlar. Avcılar avlanırken iki kere düşünün lütfen’’ denildi.  •Seyfettin Sağlam• 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Dostlarına Dokunmayın
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