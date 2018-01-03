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TARIM BiZDEN SORULACAK!

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın, Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta sektörün gelişmesi, kaliteli üretimin artması noktasında önemli desteklerde bulunup, çalışmalar yaptığını vurguladı.

TARIM BiZDEN SORULACAK!

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın, Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta sektörün gelişmesi, kaliteli üretimin artması noktasında önemli desteklerde bulunup, çalışmalar yaptığını vurguladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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TARIM BiZDEN SORULACAK!

Erkekli, Ticaret Borsası üyeleriyle yaptığı toplantıda, Yozgat’ta son dönemlerde tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın sektörün gelişmesi noktasında son dönemlerde verdiği desteğin önemine değinen Erkekli, ‘Yozgat’ta son dönemlerde tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan desteklemeler, hayata geçirilen projeler, hazırlık aşamasındaki yatırımlar ile Türkiye’nin sektörde merkezi haline gelinmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç’ın vermiş olduğu destekler sayesinde ivme kazanan tarım ve hayvancılık sektörü, her geçen gün biraz daha iyi noktalara gelmektedir. Bu konuda verdiği destekten ötürü Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç beyefendiye şahsım, yönetim kurulu üyelerim ve tüm tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanlar adına teşekkürü bir borç bilirim’ dedi.
Borsa Başkanı Erkekli, Buğday ve Hayvan Pazarının olmamasından kaynaklanan sıkıntıları dile getiren üyelere, konunun gündemlerinde bulunduğunu, bu yıl yapacakları çalışmalarla Yozgat’ı sektörde öncü bir il haleni getirmeye çalışacaklarını kaydetti. Erkekli, yapacakları çalışmalar konusunda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da desteğini alarak, önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceğinin altını çizdi. Erkekli, ‘Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç Bey göreve başladığı günden itibaren, Yozgat’ın geleceğinin tarım ve hayvancılık sektöründe olduğunu, bu alanda da fırsatların bulunduğuna dikkat çekmektedir. Gerek ilimiz genelinde gerekse diğer illerde incelemelerde bulunarak, ilimizi tarım ve hayvancılıkta öncü bir il yapmaya çalışacağını belirtmektedir. Devletimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, girişimcilerimize oldukça güzel fırsatlar sunuyor. Sayın Valimiz, siz değerli üyelerimizin bu desteklerden yararlanmanız konusunda, kamu görevlilerini görevlendirmiştir. İlgili kurumlar, verilen teşvikler, sunulan imkanlardan nasıl yararlanılacağı konusunda gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde ilimize Hayvan Hastanesi, Hayvan Borsası, Hayvan Pazarı ve Kesimhanesi ile Et ve Süt İşleme Tesisini kapsayacak maliyeti yaklaşık 150 milyon lirayı bulan Yozgat ekonomisini ve hayvancılığını canlandıracak projeye imza atılacağını belirtti. Bu proje ile Yozgat hayvancılığın cazibe merkezine haline gelecek. Siz değerleri üyelerimin huzurunda Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç Bey’e tarım ve hayvancılık alanına göstermiş olduğu desteklerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum’ diye konuştu.
Ticaret Borsası Başkanı Erkekli, Buğday Pazarı ile ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, projenin de yine 2018 yılı içerisinde yetiştirilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

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