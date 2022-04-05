Tarım arazilerine gözaltı

Yozgat İl Genel Meclisi Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından Saraykent ilçesindeki tarım arazileri mercek altına alındı. Komisyon üyeleri tarafından geçtiğimiz ay içerisinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulgular rapor haline getirilerek meclis üyeleri bilgilendirildi. Orman ve Hayvancılık komisyonu başkanı Mustafa Gezer, Saraykent ilçe ve köylerinin yüzde 90'ının tarım ve hayvancıkla uğraştığını, ilçe merkezinde ve köylerinde sulu tarımın genellikle akarsu kaynaklarından karşılandığını ve ilçe ekonomisinin hububat üretimine dayalı olduğunu söyledi. Gezer, 53 bin dekar buğday ekiminin, 9 bin 500 dekar arpa ekimi, 500 dekar yulaf ekimi, 300 dekar çavdar ekimi, 11 bin dekar nohut ekimi, 7 bin dekar mercimek ekimi 500 dekar yem bitkileri, 300 dekar soğan ekiminin yapıldığını, muhtelif çeşitlerde ise üzüm ve meyve yetiştirildiğini belirtti. Tarımsal alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da mevcut potansiyelin son yıllarda değerlendirmeye başlanıldığını vurgulayan Gezer, ‘’Mera ve ahır hayvancılığını geliştirme projelerinin uygulandığı ve bu kapsamda teşviklerin artırıldığı, ilçe genelinde küçükbaş hayvancılığın sık yapıldığı, bunun yanında büyükbaş hayvancılığa önem verildiği ve çiğ süt üretiminin ilçeye büyük katkı sağladığı, ilçede hayvancılık kapsamında 12 bin büyükbaş 9 bin 500 ise küçükbaş hayvan varlığının bulunmaktadır’’ dedi.

Tarım İlçe Müdürlüğünde Müdür, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Memur ve 3 İşçi olmak üzere 8 personelin işleri yürüttüğüne vurgu yapan Gezer, ‘’Ayrıca ilçede küçük ve büyükbaş hayvan, kuduz, kene ile mücadele, veba, çiçek aşılarının yapıldığı ve peyderpey yapılmaya devam ettiği, gerek yerinde yapılan inceleme ve gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ diye konuştu.