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Tarım arazilerinde inceleme

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Yozgat İl Genel Meclisi tarafından tarım arazilerinde inceleme yapılırken, hayvan varlıkları konusunda da bilgiler alındı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:21
Tarım arazilerinde inceleme

Yozgat İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık komisyonu tarafından Çekerek ilçesinde ilçe merkezi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, hangi çeşit meyvelerin yetiştirildiği, büyük ve küçükbaş hayvancılığın genel durumları hakkında incelemeler yapıldı. Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir, Çekerek İlçesi ve köylerinde 850 bin 800 dekar arazi olduğunu, bunun 116 bin 200 dekarının tarım alanı, 27 bin dekarının çayır ve mera alanı, 363 bin dekarının orman arazisi, 3 bin 250 dekarının bağ ve bahçe alanı olduğunu söyledi. Bu arazilerin 59 bin 916 dekarında buğday ekimi, 10 bin 407 dekarında arpa ekimi, bin 890 dekarında nohut ekimi, 14 bin 250 dekarının nadasa bırakıldığını 17 bin 76 dekarında da yem bitkileri ekiminin yapıldığının tespit edildiğini vurgulayan Taşdemir, ‘’Yine İlçede 21 bin 342 adet büyükbaş hayvan 510 adet manda 14 bin 713 adet koyun 6 bin 392 adet keçi varlığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hayvanlarla ilgili tüm aşılar yapılmıştır. Son yıllarda büyükbaş hayvan sayında azalma küçükbaş hayvan özellikle koyun sayısında nispeten bir artış olduğu, sulu tarım arazilerinin az olmasından dolayı genellikle hububat ekiminin yapıldığı, Ticari meyve bahçesinin bulunmadığı, aile işletmeleri şeklinde küçük bağlar olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi.

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