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Tarım araçlarına denetim

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınıp tarım sezonunun başlaması nedeniyle tarım araçlarına yönelik denetimler sıklaştırdı.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:47
Tarım araçlarına denetim

Trafik yoğunluğunu en aza indirmek, kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri 4 noktada tarım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetimler sırasında reflektörleri bulunmayan tarım araçlarına trafik ekipleri tarafından reflektör dağıtılırken, tarım ve arazi araçlarının trafik kazalarına sebebiyet vermemeleri için gerekli donanımlara sahip olmaları gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuyorlar. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi ve tarım sezonunun başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgelerinde bulunan karayollarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla Yozgat Sorgun istikameti 13’üncü kilometresi, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy ilçeleri olmak üzere toplam dört noktada tarım ve arazi araçlarına yönelik reflektör, aydınlatma-ışık donanım, kabin kontrollü, tonaj ve gerekli evrak kontrolleri yönünden uygulama yapılarak reflektör bulunmayan tarım araçlarına trafik ekipleri tarafından reflektör dağılımı yapıldı. İhsan Çelikkaya

Anahtar Kelimeler:
Tarım Araçlarına Denetim
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