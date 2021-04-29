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Tarım alanlarına yakın takip

SARIKAYA Ziraat Odası, ilçedeki tarım alanlarını yakın takibe aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:36
Tarım alanlarına yakın takip

Özellikle Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda üreticiye destek olup, bilgilendirmelerde bulunmak üzere tarım alanlarında teknik geziler gerçekleştirilerek, görülen olumsuzlukların giderilmesi noktasında çiftçilere gerekli uyarılar yapılıyor. Sarıkaya Ziraat Odası Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisleri, ilçede arazi kontrollerini sezon boyunca sürdüreceği kaydedildi. Son olarak mercimek ekili alanlarda yapılan teknik gezi ve incelemede, mercimek hortumlu böceği tespit edilerek, çiftçiler uyarıldı. Çiftçilerin mercimek ekili alanları kontrol ederek, zararlıya karşı önlemlerini almaları istendi. 

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