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Tarım alanları su ile buluştu

BOĞAZLIYAN, Paşaköy ve Esenli Sulama Birlik Başkanı Halil Cezayir, 2018 yılı içerisinde 13 bin hektar alanın suyla buluşturulduğunu, önceliklerinin çiftçiye sağlıklı ve sürdürülebilir su temin etmek olduğunu söyledi.

Tarım alanları su ile buluştu

BOĞAZLIYAN, Paşaköy ve Esenli Sulama Birlik Başkanı Halil Cezayir, 2018 yılı içerisinde 13 bin hektar alanın suyla buluşturulduğunu, önceliklerinin çiftçiye sağlıklı ve sürdürülebilir su temin etmek olduğunu söyledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:57
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Tarım alanları su ile buluştu

Barajlardaki su rezervlerinin azlığı sebebiyle, her bölgeye su veremediklerini ancak verilen suyu da herkese eşit miktarda dağıttıklarını anlatan Boğazlıyan, Paşaköy ve Esenli Sulama Birlik Başkanı Halil Cezayir, “İnşallah bu seneki yağışlar ve kış mevsiminde yağacak karla birlikte barajlarımız tamamen dolacak. 2019 yılında sulama alanlarında ciddi bir kısıtlama olmayacak” dedi. 
Göreve geldiklerinde ilk iş olarak, drenaj kanalları, dere yatakları ve sulama yapılacak kanal ve kanaletlerde temizlik, bakım ve onarımın yapıldığını ifade eden Cezayir, “Elimizden geldiği kadar vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, sulamalarını yaptırabilmek bizim için birinci öncelikli görevimiz” ifadelerine yer verdi.

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Tarım Alanları Su Ile Buluştu
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