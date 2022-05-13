Tarihin sergisi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri ile Bozok Kariyer ve Mezun Merkezi, Kariyer Günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında, ‘Belgelerle Yozgat ve Yozgat Türk-İslam Eserleri’ temalı sergi düzenlendi.