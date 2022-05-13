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Tarihin sergisi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri ile Bozok Kariyer ve Mezun Merkezi, Kariyer Günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında, ‘Belgelerle Yozgat ve Yozgat Türk-İslam Eserleri’ temalı sergi düzenlendi.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:32
Tarihin sergisi

Sergide Yozgat tarihine ışık tutan sergide Osmanlı arşivindeki Yozgat’a dair belgeler, gazete küpürleri ve Türk İslam eserlerinin fotoğraflarına yer verildi. Serginin açılışını Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ile üniversite öğrencileri yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler sergiyi gezdi. •Selma Şahin•
 

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