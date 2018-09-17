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Tarihin gölgesinde buluştular

DÜNYADA iki bin yıldır sıcak suyu akan, günümüze kadar mimari yapısını koruyan, Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural’ın, yapımcılığını Mustafa Şengün'ün üstlendiği ‘Göç Yolu -Elveda Balkanlar’ filminin galasına ev sahipliği yaptı.

Tarihin gölgesinde buluştular

DÜNYADA iki bin yıldır sıcak suyu akan, günümüze kadar mimari yapısını koruyan, Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural’ın, yapımcılığını Mustafa Şengün'ün üstlendiği ‘Göç Yolu -Elveda Balkanlar’ filminin galasına ev sahipliği yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Tarihin gölgesinde buluştular

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi'nde özel gösterimi yapılan filmin, 21 Eylül'de vizyona gireceği kaydedildi. Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu'nun rol aldığı film, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Filmin Yozgat’taki Galasına Ahmet Yenilmez ve Aysun Güven dışındaki sanatçılar katıldı. Sanatçılar, film sonrasında ilçede yürüyerek, tarihi Roma Hamamı kalıntısının bulunduğu alana geçti. Burada düzenlenen kokteylde Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Roma Hamamı hakkında sanatçıları ve konuklarını bilgilendirdi. Açıkel, Roma Hamamı’nın dünyada iki örneğinin bulunduğunu, bunlardan birisinin Sarıkaya ilçesinde, diğerinin de İngiltere’de olduğun hatırlattı, Yozgat’taki kalıntıların devamının gün yüzüne çıkartılması için kazıların devam ettiğini kaydetti. Filmin galasına ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısı ile ismini duyuran sanatçı Mümin Sarıkaya’da katıldı. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)

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