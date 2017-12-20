-TARİHİN GİZEMİ AYDINLANIYOR

BOZOK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hacer Bayraktar, 2017 yılında Yozgat’ta 74 arkeolojik kazı yapıldığını, elde edilen verilere göre Yozgat’ın antik dönemde çok önemli bir kültür bölgesinde yer aldığını söyledi.

Bayraktar, Yozgat Merkez, Yerköy, Şefaatli ve kısmi olarak Sarıkaya ilçesinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Arkeolojik yerleşim alanlarında yürütülen çalışma kapsamında bölgelerin koordinatlarının dijital sistemler üzerinde kaydedildiğini bildiren Bayraktar,

“Ayrıca çalışma yapılan yerleşimlerde tespit edilen çanak-çömlek parçaları gibi buluntular da belgelenerek, yüzey araştırmasının materyal alt yapısı hazırlanmıştır. Böylece yüzey araştırması çalışmaları ile yerleşimlerin yapılanması ve tarihsel süreci büyük ölçüde tespit edilerek arkeolojik açıdan değerlendirilmiştir” dedi.

Bayraktar, yürütülen çalışmaların ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan kazı çalışmaları için önemli olduğunu da vurguladı.

Bayraktar, tespit edilen kültür varlıklarının ulusal ve uluslararası camiada tanınırlığını sağlamak amacıyla tanıtım çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, Yozgat’ta özellikle Erken Tunç Çağı’ndan, Demir Çağı’nın sonuna kadar olan dönemlere ait çok sayıda yerleşim bulunmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, “Bu veriler Yozgat’ın Antik Dönemde çok önemli bir kültür bölgesinde yer aldığını göstermektedir. Gerçekleştirmeyi planladığımız çalışma ile birlikte Anadolu Arkeolojisi açısından da önemli sonuçlara ulaşılacağı ve özellikle de İç Anadolu Bölgesi’nin Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemi kültürleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler elde edileceği düşünülmektedir” diye konuştu.

