Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tarihin en eski mesleği

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Ebelik Haftası kapsamında program düzenlendi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:46
Tarihin en eski mesleği

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, ebeler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yurdanur Günaydın sağlığın temelinin gebelik ve doğumla atıldığını belirterek sağlıklı ailelerin geleceğin anahtarı olduğuna vurgu yaptı.  Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Elif Ciner, mesleki doyuma ulaşabilecekleri bir mesleği seçtikleri için ebe adayı öğrencilerimizi tebrik ederek bir an önce mezun olarak sahada omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyacağını belirtti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat ise konuşmasında: “Ailenin ve toplumların devamı için ebelik mesleğini önemsiyoruz. Bir neslin devamlılığında mucizevi bir olay olan doğumda ebelik mesleğinin çok büyük bir rolü bulunmakta. Anne ve çocuk sağlığının yükseltilmesi, korunması ve geliştirilmesi adına çok önemli görevler ifa etmektesiniz. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını bir kez daha kutluyor, ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ise ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu belirterek insanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevinin ebelere verildiğini belirterek ebelik mesleğinin sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından ‘Ebe Olmak’ temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sonrasında Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Operatör Dr. Özlem Şimşek Tanin ‘Hekim Gözünden Ebelik’, Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum Servis Sorumlusu Ebe Özlem Kıymazaslan ise 22 Yıllık Ebelik Deneyimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Programın sonunda ‘Anne Sütü ve Emzirme’ temalı afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
•Haber Merkezi•
 

Anahtar Kelimeler:
Tarihin En Eski Mesleği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
Masada Yozgat var
Masada Yozgat var
Üretime devam
Üretime devam
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
‘Film kısa anlamı büyük’
‘Film kısa anlamı büyük’
Asbestli borular değiştiriliyor
Asbestli borular değiştiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim