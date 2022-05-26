Tarihin en eski mesleği

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, ebeler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yurdanur Günaydın sağlığın temelinin gebelik ve doğumla atıldığını belirterek sağlıklı ailelerin geleceğin anahtarı olduğuna vurgu yaptı. Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Elif Ciner, mesleki doyuma ulaşabilecekleri bir mesleği seçtikleri için ebe adayı öğrencilerimizi tebrik ederek bir an önce mezun olarak sahada omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat ise konuşmasında: “Ailenin ve toplumların devamı için ebelik mesleğini önemsiyoruz. Bir neslin devamlılığında mucizevi bir olay olan doğumda ebelik mesleğinin çok büyük bir rolü bulunmakta. Anne ve çocuk sağlığının yükseltilmesi, korunması ve geliştirilmesi adına çok önemli görevler ifa etmektesiniz. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını bir kez daha kutluyor, ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ise ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu belirterek insanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevinin ebelere verildiğini belirterek ebelik mesleğinin sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından ‘Ebe Olmak’ temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sonrasında Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Operatör Dr. Özlem Şimşek Tanin ‘Hekim Gözünden Ebelik’, Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum Servis Sorumlusu Ebe Özlem Kıymazaslan ise 22 Yıllık Ebelik Deneyimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın sonunda ‘Anne Sütü ve Emzirme’ temalı afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

•Haber Merkezi•

