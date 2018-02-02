TARİHİMİZİ YIKTIRMAYIZ!

YOZGAT Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında eski hastane binasının yıkılmasıyla ilgili imar plan tadilatı talebine AK Partili ve MHP’li üyeler ortak tepki göstererek, ‘Tarihi hastane binamızı yıktırmayız’ dedi.

Belediye Meclis Üyeleri, söz konusu alana yapılacak okul projesini desteklediklerini ancak, tarihi binanın yıkılmasının söz konusu olamayacağını ilan etti.

Meclis üyeleri, imar plan tadilatını oybirliğiyle kabul ederken, ilgili maddeye ‘tarihi hastane binasının yıkılmaması ve korunmaya alınması şartıyla’ şerhini ekletti.

Toplantı sonrası ortak açıklama yapan AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri, Yozgat’ın bugüne kadar birçok tarihi yapısının yerle bir edildiğini, elde avuçta sadece bir avuç tarihi yapı kaldığını hatırlattı. Bu gerçekten hareketle, 1933 yılında inşa edilen Memleket Hastanesi’nin taş binasının korunmaya alınması gerektiğini, ‘oldu-bitti’ şeklinde bir yıkımın mümkün olamayacağını, konunun muhataplarına açık yüreklilikle bildirdiler. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Lekesiz, söz konusu yapının 90 yıllık bir geçmişi olduğunu, bundan dolayı yıkımına karşı çıktığını ifade etti.

Lekesiz, “Ben hatta okul projesinin de buraya uygulanmamasını istiyorum. Buranın yeşil dokusu ve o taş bina kalmalı. Ek yapı yıkılmalı ve halkın hizmetinde olmalı” diye konuştu.

AK Partili Üye Sabahattin Nemli, söz konusu yapının şehrin tarihi geçmişini yansıttığına vurgu yaparak, “Yozgat’a yapılan her yatırımı sonuna kadar destekleriz, yapanlardan Allah razı olsun. Ama bunu yaparken tarihimizi ve geçmişimizi silmemeliler” ifadesini kullandı. Belediye Meclisi’nin en deneyimli isimlerinden Ali Akgül, 90 yıllık geçmişi olan tarihi taş binanın yıkılmasının doğru bir karar olmayacağını, tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. MHP’li Belediye Meclis Üyesi Zafer Özışık, Yozgat’ın geçmişte Tol Çarşı’yı, Çamlık Palas’ı da bu şekilde oldubitti kararlarla kaybettiğine dikkat çekerek, “Vali Bey yarın çıkar gider, biz Yozgatlılar burada yine kalırız. Burası bizim tarihimiz, geçmişimiz kimse bize sormadan yıkmaya kalkışmasın” uyarısında bulundu.

MHP’li Üye Saim Günışık, Yozgat’a 90 yıldır şifa dağıtmış tarihi yapının, şehir hafızasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, yıkılmasına karşı olduğunu beyan etti. AK Partili ve MHP’li diğer üyeler de aynı görüşte olduklarının altını çizdiler. Bu arada, Memleket Hastanesi’nin yıkılması için yıkım ve hafriyat ihalesinin yapıldığı, ekiplerin hastanenin içindeki eşyaları boşalttığı, kısa süre içerisinde yıkımın başlayabileceği bilgisi de paylaşıldı.

