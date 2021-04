TARiHiMiZE IŞIK TUTULACAK

KÖKLÜ tarihi, zengin kültürü ile uygarlık tarihinde önemli bir yere sahip Yozgat’ın tarihi, kültürü, turizm değerlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yeniden gündeme taşındı. Daha önce Tür Tarih Kurumu desteği ile akademisyenlerin katılımı ile yapılan araştırmaların ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör’ün editörlüğünde ilin tarihi, kültürü, turizm değerleri, coğrafi güzellikleri derlenip, üç çitlik kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı. İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olan Yozgat il genelinde çeşitli medeniyet ve uygarlıkların kalıntıları bulunuyor. Tarih boyunca Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklularına vatan olan Yozgat, bu medeniyetlerin izlerini taşıyor. Yozgat’ın bilinen ve bilinmeyen yönlerini içerecek araştırma ve sonuçlarının yer alacağı çalışmayla ilgili olarak Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi arasında ‘Yozgat Tarihi ve Kültürü İşbirliği’ protokolü imzalandı. Yozgat tarihi ve kültürü temelinde, inceleme, araştırma, derleme imkânlarını geliştirecek çalışmalar yapmak, bu çalışmalardan elde edilen sonuçları yazılı doküman halinde yayımlamak, gerektiğinde sonuçların bilimsel organizasyonlarla paylaşımının yapılmasını amaçlayan çalışma kapsamında üç ciltlik kitap ortaya çıkacak.

PROTOKOL İMZALANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör, Yozgat’ın tarihi, kültürü, sanatı ve dini yönlerinin ele alınacağı kitap için çalışmalara başlandığını söyledi. Güngör, 3 ciltten oluşacak olan kitabın 18 ayda tamamlanmasının planlandığını, her bölümün alanında uzman hocalarımızca derlenip yazılacağını ifade ederek, eserin hayırlı olmasını temenni etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile ilgili ihtiyaç olan bir kitabın protokolünü Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi ile imzaladıklarını bildirdi. Vali Polat, 3 ciltten oluşacak kitabın üniversite koordinesinde valilik ve belediyenin de ortaklığı ile yapılacağını anlatarak, ‘’Kitabın hazırlanma süresini 18 ay olarak düşündük ama daha kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile ilgili elimizde şu an iyi bir kaynak yok. Kentin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarma adına akademik bir çalışma sonrası, uluslararası bir yayın ortaya çıkartacağız. Biz bu kitabı Yozgat’ın geçmişini geleceğe aktarma konusunda çok büyük bir emek olduğunu biliyoruz’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat'ın tarihi, kültürü ve geleneği ile alakalı Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanacak olan çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Köse, yapılacak çalışmanın sonunda kentin tarihine kültürüne ışık tutabilecek ve gelecek nesillere aktarılacak bir eserin ortaya çıkacağını ifade ederek, ‘’Eserimiz geleceğe yön veren ve toplumumuzun tüm kesiminin istifade edeceği güzel bir çalışma olacak’’ diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile ilgili beklentilere cevap vermekten dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu anlattı. Karadağ, ‘’Yapılacak çalışmalar sonunda ortaya çıkacak üç ciltlik eserle, tarihi, sanatı ve kültürü ile Yozgat’ın hafızası kayıt altına alınmış olacak. Üniversite olarak Yozgat’ın tarihini gün yüzüne çıkaracak bu çalışmanın bilimsel ve tarihi aşamalarında yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Geleceğe büyük bir miras olacak olan bu eserden şehrimizin ve ülkemizin kültüre, sanata ve tarihe duyarlı tüm kesimlerinin istifade edeceğini ümit ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından protokol imzalandı. Törende İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve çalışmanın editörü Doç. Dr. Ebubekir Güngör de hazır bulundu.