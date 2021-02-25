TARiHi YAPIYA RESTORE

ANADOLU’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ın Açıkhava müzesini andıran ilçesi Akdağmadeni’nde bulunan tarihi yapıların restore edilmesine yönelik proje hazırlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat’ın tarihi ve coğrafi güzellikleri dikkat çeken ilçelerinden biri olan Akdağmadeni’ndeki tarihi konaklar aslına uygun olarak restore edilerek ülke turizmine kazandırılması için hazırladıkları projeye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan destek talebinde bulundu. Başkan Yalçın, Akdağmadeni'nin yakın geçmişte kültürü ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve unsurların kardeşçe yaşadığı kadim bir şehir olduğunu, saygı ve hoşgörünün vücut bulmuş halini Akdağmadeni'nin en güzel şekilde yansıttığını bildirdi. Yalçın, belediyeciliğin sadece alt yapı, üst yapı ve buna benzer faaliyetleri yapmaktan ibaret olmadığına vurgu yaparak, belediyeciliğin aynı zamanda gönüllere dokunmak olduğunu, bir şehrin tarihine, kültürüne sahip çıkarak, yollarına devam ettiklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Bir taraftan belediye hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken bir taraftan da ilçemizde günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, eski Kilise binasının restore edilerek Akdağmadeni’mizde eksikliği hissedilen Kültür Evi ve Kent Müzesi olarak kullanılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan destek talep ettik’’ dedi.

KARDEŞLİĞİN SİMGESİ

Yalçın, yaklaşık 150 yıl önce inşa edilen Akdağmadeni Kilisesi’nin Osmanlı Devleti’nin inanç özgürlüğü konusunda günümüz toplumlarından daha medeni olduğunu gösterdiğini anlattı. Yalçın, ‘’Restorasyon sonrası bu yapıyı, 1000 yılı aşkın tarihi olan ilçemizin geçmişe dair eserlerinin muhafaza edildiği ‘Kent Müzesi’ ve vatandaşımızın hoş vakit geçirdiği, çeşitli etkinliklerle sosyal hayata renk kattığı bir ‘Kültür Evi’ olarak kullanmayı düşünüyoruz. Restorasyon süreci uzun olsa da geçmişten geleceğe aktarılan, mimarisi ve heybetiyle bölgenin en nadide eserlerinden biri olan tarihi eserimiz tamamlanınca turizm açısından ilçemize önemli bir katkı sunacaktır. Akdağmadeni Belediyesi olarak sadece bu günümüze değil, Akdağmadeni'nin tarihinden yola çıkarak geleceğimize yatırım yapmaya kararlıyız. Akdağmadeni'nin restorasyon sürecinde ‘ama, fakat, lakin’ demeden, resmi ve gayri resmî tüm kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkıyla üzerine düşeni yapacağına, ecdadımızın hoş görüsünü göstereceğine, konu Akdağmadeni olunca bütün görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu nadide eseri yıkılmaktan kurtaracağına inancımız tamdır. Medeniyetlerin beşiği Akdağmadeni tarihine de sahip çıkacak’’ ifadelerini kullandı.

