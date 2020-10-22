TARiHi YAPININ SAHiBi YOK!

SORGUN İlçesinin Garipler Köyü’nün garipliğini anlatan ‘Garip bir köy’ başlıklı haberimiz, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına damga vurdu. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca’nın annesinin vefatı nedeniyle katılamadığı toplantıda, Vakıfları Şube Müdürü Hayati Nalbant temsil etti. Nalbant, kurumun Yozgat’taki çalışmaları hakkında bilgilendirmek yaptıktan sonra Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Sorgun ilçesinin Garipler köyünde tarihi bir kilise varmış, bunun durumu nedir’’ sorusunu yöneltti. Nalbant, ‘’Bize ait bir kilise yok orada’’ diye karşılık verdi. Vali Polat, ‘’Not al orada bir eski kilise var diyorlar. Bakın bakalım. Bize Vakıflara ait diye söylediler bir inceleyin bakın bakalım. Kiminmiş orası’’ diye konuştu. Ardından Sorgun kaymakamına aynı soruyu yönelten Vali Polat, Kaymakam Bahadır Güneş’ten de ‘’Bilmiyoruz, bakmamız gerekiyor’’ karşılığını aldı. Bunun üzerine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı söz alıp, ‘’Ben biliyorum, çok eski bir kilise. Üst kısmı yıkılmış durumda, şuanda sadece duvarları var, ama hangi kurumun ilgilendiği noktasında bir bilgim yok’’ diye konuştu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati Nalbant tekrar söz alarak, ‘’Bu gibi yerler muhtemelen maliye hazinesi adına tescil ediliyor. Herhangi bir vergi kaydı gibi bir şeylere rastlanmadığı zaman kadastro geçtiği anda senesiz olarak maliye hazinesine geçti olarak yazılıyor. Ama yine de biz inceleyelim’’ ifadelerini kullandı.

MÜŞALLİM KALESİ

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Nesimi Gözübüyük, Vali Ziya Polat’ın sorusu üzerine Akdağmadeni ilçesi Muşallim Köyünde bulunan Berhamşah Kalesi ile ilgili bilgi verdi. Gözübüyük, Kale kalıntılarının hazineye ait olduğunu, iki türbenin köy tüzel kişiliğinde bulunduğunu, Vakıf kaydının olmadığını bildirdi. Yozgat valisi Ziya Polat, ‘’Orasını Vakıflara alalım mı? almayalım mı? Vakıflar da para daha çok’’ deyince, Vakıflar Şube Müdürü Nalbant, ‘’Orada da inceleme yapalım. Kiracılar kiralarını ödemediği için biraz zorlanıyoruz. Aslında biz sadece kira gelirleri ile sistemi döndüren bir kurumuz. Evveliyatı Vakıf kökenine dayanıyorsa bizim sahip çıkmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu. Vali Polat da, bu kez ‘’Elimizde böyle tarihi eserler var bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Vakıflar sahip çıkacak, Kültür Turizm Müdürlüğü sahip çıkacak. Buralarla kimin ilgilendiğine bakın. Gerekirse Kaymakamlık ve Özel İdareden destek oluruz oralara sahip çıkmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.