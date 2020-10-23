TARiHi YAPILARA KORUMA

YENİFAKILI ilçesinde, Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan Toprak Mahsulleri Ofisi ile Devlet Demir Yolları binalarının tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilerek, koruma altına alınması kararlaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yenifakılı ilçesinin Yenimahalle bölgesinde bulunan mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmaz ile ilgili hazırlanan raporu ve başvuru dosyasını değerlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Beton Silo ile Santral Binasının yapım tekniği, kullanılan malzeme, cephe özellikleri, kapı-pencere biçimi, oranları ile Erken Cumhuriyet Döneminin TMO yapılarına yönelik tipik bir örneğini oluşturduğu görüşünde birleşti. Bu nedenle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda yapılara yönelik hazırlanan kararın tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verdi. Kurul, Yenifakılı ilçesi Yazlak Mahallesinde mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait taşınmazda yer alan Çavuş Lojmanı-Amele Barakası, Lojman, Kısım Şefi Lojmanı, Yazıhanesi, Tesisler Servisi Repetör Binası, Su Kulesinin de Erken Cumhuriyet Döneminin ulaşım teknolojisinin yanı sıra demiryolu mimarisinin tipik bir örneğini olduğuna karar verdi. Mevcut tescilli İstasyon Binası ile bütünlük sağlaması, birlikte planlanmış yapı kompleksi içinde yer aldığı dikkate alınarak, tescilini yaparak, koruma altına alınmasını kararlaştırdı.