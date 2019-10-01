TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ

Büyük bir bölümü ayakta kalan kale, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Muşallim Kalesi’nin batı eteğinde iki türbe bulunuyor. Bunlardan kaleye yakın olanın Ali Çelebi’ye aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi’ye ait olduğu, türbelerin içinde ve dışında birer mezar taşının bulunduğu belirtildi. Üzerindeki kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112’inci Suresinin yazılı olduğu kaydedilen Kale ve Türbelerin kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor. Konuyla ilgili araştırmada bulunmak üzere bölgeye giden Gazetemiz Yazarlarından Araştırmacı Osman Karaca, ‘’Akdağmadeni’ne bağlı, adını da orada yatan Selçuklu dönemine ait kahraman şehidimiz, Muşlu Ali ‘Muşallim’ köyünde bulunan, Behramşah Kalesini ziyaret ettim. Uzaktan kaleye çekilen bayrağımızı gördüğümde umutlanmıştım. Kalenin hemen eteğindeki iki anıt mezar, o dönemlerde kahramanlarımıza yaraşır şekilde türbe haline getirilmiş, mermer taşlara da isimleri nakşedilmiştir. Gelin görün ki bugün o türbeden eser kalmadığı gibi, şehitlerin mezarları defineciler tarafından talan edilmiş, Şühedanın kemikleri ortalarda bırakılmış vaziyette. Buradaki ihmalin en büyüğü, köy muhtarlarına ait, ikincisi, köy halkına, Bölgeye bakan Jandarma, Kaymakamlık, Müze Müdürlüğü, Milletvekili Bekir Bozdağ Beyefendiye ait’’ diye konuştu.

