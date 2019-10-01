Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105033
ALTIN
267.415
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9428
EURO
6.1584

TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ

AKDAĞMADENİ ilçesinin Müşallim Köyünün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait, tahminen 13. Yüzyıla tarihlenen, halen önemli bir bölümü ayakta kalan kale, kaçak kazı yapanlar tarafından âdeta yağmalandığı ileri sürüldü.

TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ

AKDAĞMADENİ ilçesinin Müşallim Köyünün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait, tahminen 13. Yüzyıla tarihlenen, halen önemli bir bölümü ayakta kalan kale, kaçak kazı yapanlar tarafından âdeta yağmalandığı ileri sürüldü.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
TARiHi YAPILAR SAHiPSiZ

Büyük bir bölümü ayakta kalan kale, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Muşallim Kalesi’nin batı eteğinde iki türbe bulunuyor. Bunlardan kaleye yakın olanın Ali Çelebi’ye aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi’ye ait olduğu, türbelerin içinde ve dışında birer mezar taşının bulunduğu belirtildi. Üzerindeki kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112’inci Suresinin yazılı olduğu kaydedilen Kale ve Türbelerin kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor. Konuyla ilgili araştırmada bulunmak üzere bölgeye giden Gazetemiz Yazarlarından Araştırmacı Osman Karaca, ‘’Akdağmadeni’ne bağlı, adını da orada yatan Selçuklu dönemine ait kahraman şehidimiz, Muşlu Ali ‘Muşallim’ köyünde bulunan, Behramşah Kalesini ziyaret ettim. Uzaktan kaleye çekilen bayrağımızı gördüğümde umutlanmıştım. Kalenin hemen eteğindeki iki anıt mezar, o dönemlerde kahramanlarımıza yaraşır şekilde türbe haline getirilmiş, mermer taşlara da isimleri nakşedilmiştir. Gelin görün ki bugün o türbeden eser kalmadığı gibi, şehitlerin mezarları defineciler tarafından talan edilmiş, Şühedanın kemikleri ortalarda bırakılmış vaziyette. Buradaki ihmalin en büyüğü, köy muhtarlarına ait, ikincisi, köy halkına, Bölgeye bakan Jandarma, Kaymakamlık, Müze Müdürlüğü, Milletvekili Bekir Bozdağ Beyefendiye ait’’ diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölgesel yarışma yapılacak
Bölgesel yarışma yapılacak
Rektörler buluştu
Rektörler buluştu
Sosyal Medya eğitimi tamam
Sosyal Medya eğitimi tamam
Hizmet binası yükseliyor
Hizmet binası yükseliyor
MOTiVASYON TURU
MOTiVASYON TURU
Servis Şoförlerine seminer
Servis Şoförlerine seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim