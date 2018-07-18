Tarihi taşlar onarılacak

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat’taki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını gerçekleştirerek gelecek kuşaklara aktarıyor. Yozgat’ın birçok ilçesinde restorasyon çalışmaları yürüten Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat’ta başarılı çalışmaların altına imza atıyor. Yozgat’ta devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, ilimizde 7 eserin restorasyonuna devam ettiklerini bildirdi. Tarihi cami ve hamamların yanı sıra Yozgat’taki tarihi mezar taşı ve kitabeleri de restore ettiklerini söyleyen Cemal Karaca, “Yozgat’ta camilerin yanı sıra il merkezinde Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi’ni restore ediyoruz, eski taşların onarımını yapıyoruz. Boğazlıyan, Çandır Akdağmadeni ve bazı köylerde de yine restorasyonlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.