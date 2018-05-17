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Tarihi Saat Kulesi garip kaldı

YOZGAT’ın simgesi tarihi Saat kulesi artan trafik yoğunluğu ve bilinçsiz sürücüler nedeniyle tehlike altında kaldı.

Tarihi Saat Kulesi garip kaldı

YOZGAT’ın simgesi tarihi Saat kulesi artan trafik yoğunluğu ve bilinçsiz sürücüler nedeniyle tehlike altında kaldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Tarihi Saat Kulesi garip kaldı

Belediye ekipleri önceki hafta ağır yüklü bir kamyonun çarparak parçaladığı beton korunakları yeniden tamir etti. Şehir merkezinde artan araç sayısı ve trafik yoğunluğu sonucu, tarihi saat kulesi tehlikede kaldı. Geçen hafta üzerinde otomobil yüklü bir kamyon, tarihi kulenin etrafındaki kavşağı dönemeyince, kuleyi koruma amaçlı inşa edilen betonları ve dubaları kırmıştı. Belediye ekipleri beton korunak ve dubaları yeniden tamir etti.  Bazı vatandaşlar, artan trafik yoğunluğu ve ağır tonajlı araçların saat kulesini tehdit ettiğini, ağır tonajlı bir aracın kuleye çarpması durumunda ecdat yadigarının yerle bir olabileceği uyarısını yaparak, yetkililerin trafik yoğunluğunu çözecek, kuleyi koruyacak tedbirler alması gerektiğine dikkat çekti.

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