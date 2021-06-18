Tarihi okulda Puhu kuşu

Tarihi Yozgat Lisesi personellerinin okula gelirken yolda yaralı bir şekilde buldukları Puhu kuşunu önce zarar görmemesi için okula getirdiler, daha sonra ise Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak teslim ettiler. Yozgat Lisesi Personeli Duran Açıkgöz okula geldiği sırada yol kenarında duran Puhu kuşunun uçmadığını görünce yanına gittiğini ve bir kanadının kırık olduğunu fark ettiğini söyledi. Kanadı kırık olan Puhu kuşunu arabasına alarak Yozgat Lisesine getirdiğini ve sınıflardan birinde muhafaza ettiğini dile getiren Açıkgöz, ‘’Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parkları arayarak Puhu kuşu bulduğumu söyledi. Ekipler gelerek Puhu kuşunu aldılar ve tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağını söylediler’’ dedi. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin tarihi Yozgat Lisesi’nden aldıkları Puhu kuşunu veterinere gösterdikten sonra tedavisine başladıkları öğrenildi. (Fotoğraf: İhsan Çelikkaya)