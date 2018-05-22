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Tarihi Mekanda okudular

SORGUN Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı gölgesinde etkinlik yaptı.

Tarihi Mekanda okudular

SORGUN Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı gölgesinde etkinlik yaptı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Tarihi Mekanda okudular

Etkinliğe Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de katılarak, çocuklarla birlikte kitap okudu.  Okul Müdürü Korkmaz, projenin, 81 ilde her ili temsil eden bir okul ve Fransa, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Romanya, İtalya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya, Büyük Britanya, İspanya, Litvanya olmak üzere 15 ülke ortaklığında yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, amacın dünyada kitap okumaya dikkat çekmek, okuma sevgisi ile kültürel tanıtımı birleştirmek olduğunun altını çizdi. Korkmaz, ‘’Bu amaçla Yozgat ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarında 'Okumak Yaşamaktır' projesi okuma etkinlikleri düzenlenerek fotoğraflar çekilmektedir. Yine ilgili yerlerde kitap okumanın önemi ile ilgili kısa slogan filmleri çekilmektedir. Çekimlerin tamamlanmasının ardından 28 Mayıs'ta 81 il merkezimizde ve katılımcı ülkeler ile eş zamanlı olarak fotoğraf sergisi düzenlenecektir" dedi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, bu etkinliğin önemine dikkat çekti, belediye olarak kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak üzere bir ok etkinlik yaptıklarını kaydetti. Başkan Açıkel, öğrencilerle birlikte Antik Roma Hamamı önünde kitap okuyarak hatıra fotoğrafı çektirdi, Sarıkaya Belediyesi Kültür Yayınlarını öğrencilere hediye etti.

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