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Tarihi liseye müzik sınıfı

Yozgat Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi öneme sahip olan Yozgat Lisesi’nde, öğrencilerin donanımlı bir müzik dersi alarak, yeteneklerini geliştirmeleri için müzik sınıfı açıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:45
Tarihi liseye müzik sınıfı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla açılan Tasarım ve Beceri Atölyesi kapsamında Yozgat Lisesinde açılan müzik sınıfı ile öğrencilerin müzik aletleri çalma konusunda becerileri geliştirilecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelindeki okullarda 32’si müzik atölyesi olmak üzere toplam 224 Tasarım ve Beceri Atölyesi açtıklarını söyledi. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri için uygun ortamları hazırladıklarını dile getiren Yusuf Yazıcı, ‘’Çocukların akıl zeka oyunları, görsel sanatlar, drama, spor, müzik ve kodlama gibi alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri için Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurulmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızın akademik becerilerinin yanında kendilerine ait bir takım beceriler elde edebilmeleri ve hayatlarını daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kültür, sanat, spor, müzik gibi dallarla uğraşmaları hem ruh sağlıkları hem de beden sağlıkları açısından oldukça önemli’’ dedi. Yazıcı, her çocuğun mutlaka bir etkinliğe dahil olmasını istediklerini ifade ederek, ‘’Sanatın insan üzerindeki etkisini biliyoruz. Yozgat Lisemizdeki müzik sınıfı da bu bağlamda açılmış bir sınıf. Burada çocuklarımız müzik öğretmenleri eşliğinde, hem enstrüman çalacak hem de bu anlamda gerekli müzik eğitimini alacak’’ diye konuştu. Müzik dersinin ortam isteyen bir ders olduğunu vurgulayan Yazıcı,  ‘’Etkin bir müzik dersi için ortam çok önemli. Çocuklarımızın istediğini enstrümana ulaşabilmesi, akustik düzenin ve ses sisteminin sağlanması gerekiyor. Sade bir sınıf içinde işlenen müzik dersi ayrı bir şey, müzik dersine özel olarak donatılmış bir ortamda müzik dersi işlenmesi başka bir şey. Görsel açıdan da çocukların sevebileceği bir ortam olması, çocuklarda hem değer duygusunu hem de motivasyonu arttırıyor. Müzik sınıfımız ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için verimli bir ortam oluşturduk ’’ dedi. Yazıcı, müzik sınıfının, müzik dersinin müfredatına uygun olarak donatıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 
MÜZİK SINIFINDAN MEMNUNLAR 
Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli, liselerinde açılan müzik sınıfı sayesinde öğrencilerinin daha etkin bir müzik dersi alacağı için memnun olduğunu dile getirerek, ‘’Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı İl Valimiz Ziya Polat’a, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu. Yozgat Lisesi Müzik Öğretmeni Beyhan Kargı da tarihi bir değere sahip olan Yozgat Lisesi’nde donanımlı bir müzik sınıfının açılmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, ‘’Öğrencilerimizle daha verimli dersler işlemeye başladık. Derslerimiz daha renkli oldu. Okulumuza zenginlik kazandırdı. İnşallah ilerleyen zamanlarda da güzel etkinliklerle adımızı duyururuz’’ dedi. Yozgat Lisesi Dil Bölümü 12’inci sınıf öğrencisi Nisa Şahingöz, devlet okulunda donanımla bir müzik sınıfının olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, ‘’Bizim açımızdan çok güzel bir imkan oldu. Enstrüman çalmak için güzel bir ortam’’ diye konuştu. Yozgat Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Defne Şahin ise ortaokuldan beri piyona çaldığını belirterek, ‘’Okulumuzda piyona olduğu için ve çalışmalarımda kullanabileceğim için çok mutluyum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

Son Güncelleme: 16.02.2022 18:59
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