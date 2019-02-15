TARiHi LiSEYE ‘MADALYA’ TALEBi

ORTA Anadolu Bölgesi’nde açılan ilk Mekteplerden biri olan Yozgat Lisesi, bölgedeki illerden öğrenci kabul edip, ülke yönetiminde söz sahibi birçok ismin yetişmesine katkı sağladığı gibi, Çanakkale Savaşı’na öğrencilerinin gönüllü olarak katılmasıyla da destan yazdı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Lisesi’ne ‘Şeref Madalyası’ verilmesi talebini Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a iletti. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de aynı konuda girişimlerde bulundu. Milletvekillerinin bu çalışmalarına destek vermek üzere Yozgat’ta imza kampanyası başlatmak üzere komite oluşturuldu. Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öcal Oğuz, Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Gazeteci Seyfi Çelikkaya, Senaryo Yazarı Ertuğrul Kapusuzoğlu, Araştırmacı Yazar Osman Karaca’dan oluşan bir komite üyeleri bir araya gelip, konuyu değerlendirdi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, imza kampanyası ile ilgili izin talebini onayladı. Yozgat’ta 1895’te kurulan ve ‘Taş Bina’ olarak bilinen Yozgat Lisesi’nin Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yılında ülkenin değişik kesimlerine yaptırdığı eserlerden birisi olduğu hatırlatılarak, o günkü adı Mekteb-i Sultaniye olan Yozgat Lisesi’nin1895 yılında yapıldığı, beş yıllık rüştiye denilen ortaokuldan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul olarak açıldığı hatırlatıldı. Türkiye’de kurulan liseler sıralamasında imar tarihi itibarıyla Yozgat Lisesi’nin 34’üncü sırada olduğunun altını çizilerek, Yozgat Lisesi’nin Çanakkale Savaşı’nda vermiş olduğu lise şehitlerinden dolayı şeref madalyası verilmesi gerektiği kaydedildi.

GİDEN DÖNMEDİ

Günümüzde, ‘Yozgat Lisesi’ olarak bilinen, ilk kuruluş adıyla ‘Yozgat Mektebe-i Sultanisinin’ yapımına 1891 yılında başlanmıştır. Okul inşaatı için gereken yeterli ödeneğin ayrılamadığından bir türlü tamamlanamamıştır. Bunun üzerine okul, 1895 yılında ‘Tonusluoğlu Konağı’ kiralanarak ‘idadi’ olarak hizmete başlamıştır. Bugünkü Yozgat Lisesi binası ancak 1909 yılında kısmen tamamlanmış ve lise olarak hizmete başlanmıştır.

1914 Yılında başlayan büyük dünya savaşında, Yozgat Mektebe-i Sultani öğrencilerinden 200’ye yakın yiğit genç, yaşları tutmadığı halde savaşa gönüllü olarak katılmışlardır.

Bu genç çocuklar, kısa bir “ihtiyat talimi” gördükten sonra, yedek subay olarak cephelerde görev almışlardır. 1915 Yılının öğretim yılı başında, hiçbir liseli okuluna dönememiştir; çünkü hepsi şehit olmuştur.

Yozgat Mekteb-i Sultanisiyle ilgili çok önemli bir bilgi de, futbol takımıdır. Takım, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından 1910’da kurulmuştur. Futbol takımının kurulmasında okul müdürü Bahattin Efendiyle Terbiye-i Bedeniye Muallimi Salih Şevket efendinin büyük hizmetleri geçmiştir. Anlaşıldığına göre; Yozgat Mekteb-i Sultanisi Futbol takımı, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra kurulan dördüncü takımdır. Fotoğrafta da görüldüğü gibi takımın forması muhtemelen beyaz gömlek üzerine kırmızı hilal resmedilmiştir. Altta, belden diz kapağa kadar pantolon vardır.



