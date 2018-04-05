Tarihi Kule yorgun düştü

1900’lü yılların başında dönemin Belediye Başkanı Tevfikizade Ahmet Bey’in zamanında yaptırılan tarihi yapının gelecek nesillere aktarılması için onarımını Yozgat Belediyesi üstlendi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tarihi Saat Kulesi’nin Yozgat’ın simgelerinden ve en önemli kültür değerlerinden birisi olduğunu belirterek, “Saat Kulesi’nde zaman içerisinde tabi ki yıpranmalar var. İnşallah hazırlayacağımız restorasyon projesiyle bu yıpranmaların etkisini en aza indirmiş olacağız. Saat Kulemizi elden geçireceğiz. Şu anda Saat Kulesi ile ilgili olarak röleve projeleri hazırlanıyor. Anıtlar onayından sonra Saat Kulemizin onarımına başlayacağız. Yıllara dayanarak bu güne kadar gelen Saat Kulemizi geleceğe daha güvenli bir şekilde taşımış olacağız” dedi.