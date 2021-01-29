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Tarihi köprüler restore edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt içinde restore edilen 57 taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü ile birlikte Yozgat’ta bulunan üç köprünün de geçen yıl restore edildiğini söyledi.

29 Ocak 2021 Cuma 00:11
Tarihi köprüler restore edildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz yıl yurt genelinde 57 köprünün restore edildiğini, restore edilen bu köprülerden üçünün de Yozgat’ta bulunduğunu bildirdi. 2003 yılından bugüne toplam da 373 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu kaydetti.  Yozgat’ta bulunan tarihi Karabıyık, Sekili Koşa ve Çalatlı Köprüsü’nün onarımları yapıldı. Mısır seferine giden Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında yaptırılan tarihi Karabıyık Köprüsü ile Sekili Koşa Köprüsü’nün onarım ihalesi 2015 yılında yapıldı, geçen yıl da tamamlandı. Yozgat’ta daha önce ise Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü içiresindeki tarihi köprüler ile Şefaatli ilçe merkezindeki tarihi köprü aslına uygun olarak restore edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008 yılında yaptıkları inceleme sonucunda Yozgat il genelinde toplam 26 tarihi özelliğe sahip köprünün bulunduğunu belirledi. Bu köprülerden 6'sının restoresi bugüne kadar tamamlandı. 

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Tarihi Köprüler Restore Edildi
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