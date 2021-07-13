Tarihi konakta, çalışmalar konuşuldu

Başkan Yalçın, istişarenin önemine vurgu yaparak, fikir birlikteliği sonucunda çalışmalarına yön verdiklerini, yapmış oldukları çalışmalar ile gerçekleştirecekleri projeler hakkında esnaf ile fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni için söyleyecek sözü, kurduğu hayali, güzel duygu ve düşünceleri olan esnafımızla kahvaltıda bir araya geldik. İlçemizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımız hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Değerlendirmeleriyle, önerileriyle, fikirleriyle daha güzel bir Akdağmadeni için bir araya gelen, sabahını bize ayıran ağabey ve kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. 2021 yılı Akdağmadeni’nin yılı olacak sözümüzü hayata geçirebilmek için aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ dedi.