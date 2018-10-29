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Tarihi konakta ahşap Takı sandığı imalatı

ANADOLU’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatı eserler, Yozgat Belediyesi tarafından restore ettirilip, gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmak istenilen tarihi konaklarda kurulan atölyelerde üretilip, tadilatları yapılıyor.

Tarihi konakta ahşap Takı sandığı imalatı

ANADOLU’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatı eserler, Yozgat Belediyesi tarafından restore ettirilip, gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmak istenilen tarihi konaklarda kurulan atölyelerde üretilip, tadilatları yapılıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:23
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Tarihi konakta ahşap Takı sandığı imalatı

Yozgat Belediyesi tarafından restore ettirilip, işlerlik kazandırılan konaklarda kurulan atölyelerde, kadınlara yönelik kurslar veriliyor, el sanatları üretimleri yapılıyor. Ahşap Ustası Hakan Akçinlioğlu, Muteber Divanlıoğlu Konağının zemin katında ahşaptan çeyiz ve takı sandığı imalatı yapıp, eski çeyiz sandıklarının da bakımını, onarımını yapıp, yenileyerek, gelecek kuşaklara ilgisine, bilgisine sunuyor. Ahşaptan hazırlanan takı sandıklarının üzerleri, Yozgat yöresinin motifleriyle bezenmiş kumaşlar göçeriliyor. Ahşap Ustası Hakan Akçinlioğlu, ‘’Eğer bulabilirsek, eskilerden kalma yastık örtüsü, perde, kilim, battaniye parçalarını da kaplamada kullanıyoruz. Onlar daha kıymetli oluyor, daha çok tercih ediliyor’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Konakta Ahşap Takı Sandığı Imalatı
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