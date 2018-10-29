Tarihi konakta ahşap Takı sandığı imalatı

Yozgat Belediyesi tarafından restore ettirilip, işlerlik kazandırılan konaklarda kurulan atölyelerde, kadınlara yönelik kurslar veriliyor, el sanatları üretimleri yapılıyor. Ahşap Ustası Hakan Akçinlioğlu, Muteber Divanlıoğlu Konağının zemin katında ahşaptan çeyiz ve takı sandığı imalatı yapıp, eski çeyiz sandıklarının da bakımını, onarımını yapıp, yenileyerek, gelecek kuşaklara ilgisine, bilgisine sunuyor. Ahşaptan hazırlanan takı sandıklarının üzerleri, Yozgat yöresinin motifleriyle bezenmiş kumaşlar göçeriliyor. Ahşap Ustası Hakan Akçinlioğlu, ‘’Eğer bulabilirsek, eskilerden kalma yastık örtüsü, perde, kilim, battaniye parçalarını da kaplamada kullanıyoruz. Onlar daha kıymetli oluyor, daha çok tercih ediliyor’’ dedi.