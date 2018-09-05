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Tarihi konaklar geleceğe taşınıyor

YOZGAT'ın tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan konaklarda yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 10 konak eski kent dokusuna uygun olarak onarılıp hizmete sunuldu.

Tarihi konaklar geleceğe taşınıyor

YOZGAT'ın tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan konaklarda yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 10 konak eski kent dokusuna uygun olarak onarılıp hizmete sunuldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Tarihi konaklar geleceğe taşınıyor

Yozgat Belediyesi tarihi konakları kamulaştırdıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore ettirerek turizme kazandırıyor. Bugüne kadar Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel en güzel örneklerinin yer aldığı 10 adet konağı, eski kent dokusuna ve kültürüne uygun bir şekilde restore ettiren Yozgat Belediyesi, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmayı ve yaşatmayı amaçlıyor. Tarihi konakları yeniden ayağa kaldıran Yozgat Belediyesi, bu konakları butik otel, restorasyon, kurs ve çeşitli hizmetlerde kullanıyor. Restore çalışmaları kapsamında 20 adet konak ve eski evi de kamulaştıran Yozgat Belediyesi, 3 mahallede tarihi evlerden oluşan 'Eski Yozgat Mahalleleri' oluşturmak için de çalışmalara başlayacak. Yozgat'ın geçmişini geleceğe taşımak için çalıştıklarını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Eğer biz 1980'lerdeki Yozgat'ı muhafaza edebilmiş olsaydık bugün Türkiye'de Safranbolu da konuşulmazdı, Beypazarı da konuşulmazdı. Gerçekten Yozgat'ın çok güzel bir tarihi kültürel mirası vardı ama 1980'li yıllarda yanlış imar uygulamalarıyla politikalarla bu Yozgat'ın güzelim konakları tamamen tahrip edildi. Şimdi bizler yıkıntılar arasından tekrar bu tarihi, kültürü canlandırmaya çalışıyoruz. Yozgat'ın geçmişini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bunların tamamı harabeydi. Kötü maksatla kullanılan bir konaktı. İçerisinde gelişi güzel insanların değişik maksatlarla kullandıkları yerlerdi. Bu konakları tamamen yenileyip toplum hayata sunmuş olduk" dedi.

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