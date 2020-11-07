TARiHi KALINTILAR GÜNDEMDE

SARIKAYA ilçe merkezinde 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelen, mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan tarihi Roma Hamamı kalıntıları ile Saraykent ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kervansaray kalıntısı tekrar gündeme taşındı. Gazetemizin sıkça gündeme taşıdığı her iki tarihi yapının turizme kazandırılması amacıyla Yozgat’a gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yazgı, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve diğer ilçe yöneticilerinden bilgi aldı. Yaklaşık üç yıldır kurtarma kazısının yapılmadığı bölgede bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezen Genel Müdür Yazgı, daha sonra Saraykent ilçesine geçerek, tarihi han kalıntılarını gezip, bilgi aldı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal da kalıntılar hakkında bilgi verip, kurtarma kazılarının yapılması talebinde bulundu.

DÜNYA MİRASI

yozgat İl Özel İdaresi’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilip birinci derecede sit alanı olarak ilan edilen tarihi Roma Hamamı kalıntılarının etrafı da tel örgülerle çevrildi, kapısına kilit asıldı. Bu nedenle, kalıntıları görmek üzere gelenler içeriye giremediği, tel örgüler dışından bakmakla yetindiği kaydedildi. Kilitin açılıp, tarihi yapının turizme açılabilmesi için nelerin yapılabileceği değerlendirildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan halk arasında 'Kral Kızı' olarak da bilinen Roma Hamamı kurtarma kazıları devam ettiği süre içerisinde gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden birçok bilim adamının ilgisini çekti. Dünyada içerisinde sıcak su bulunma özelliği taşıyan iki Roma Hamamından biri olan Basilica Therma, 48-50 derece sıcaklıktaki şifalı suyunun yanı sıra görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İlçe Merkezinde bulunan kalıntıların kalan bölümleri halen yıkılması planlanan binaların altında bulunuyor. Yeterli ödeneğin gelmemesi nedeniyle üç yıldır kazılar da yapılmıyor. İngiltere'nin Baht şehrinde bulunan benzerini ziyaret için turistlerin 25 Euro ödeyerek girebildiği, senelik bir milyon turistin ziyaret ettiği de öğrenildi. Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkartılabilmesi için ne kurtarma kazısı yapılıyor ne de çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılıyor.

TURİZME AÇILSIN

Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı Kalıntılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Ören Yeri’ statüsüne alınarak, kurtarma kazılarına başlanılması gerektiği belirtildi. Bakanlık tarafından, Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kurtarma kazılarına yeterli ödeneği aktarmadığı, bu nedenle de yaklaşık üç yıldır kazıların yapılmadığı, alanın kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Şuana kadar yapılan kazılarla ortaya çıkartılan bölgede çevre düzenlemesi yapılarak, turizme açılmasının mümkün olduğu, ödenek ayrılması halinde kazıların diğer alanlarda sorun teşkil etmeden devam edebileceğinin de altı çizildi.

ÇİNÇİNLİ HAN

Tarihi İpek Yolunun Yozgat'tan geçen bölümü üzerinde bulunan iki kervansaray kalıntısından biri olan Saraykent ilçesinde ormanlık alanın eteklerindeki Çinçinli Han'ın kaplıcası bulunan tek Kervansaray olduğu kaydedildi. Aynı yol güzergahında bir de Kekikköprü Kervansarayı bulunuyor. Tarihi yapıdan geriye kalan surların restoresi yapılmak suretiyle gün yüzüne çıkartılmasına yönelik önceki yıllarda yapılan çalışmaların ödenek yetersizliğine takıldığı bildirdi. 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılması, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasının planlanmasına karşın, kaynak bulunamaması nedeniyle gerekli çalışmaların bir türlü yapılamadığına vurgu yapıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte ilçe belediye başkanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda yapılabilecek çalışmaların teknik ekip tarafından yeniden değerlendireceğini kaydettiği öğrenildi.