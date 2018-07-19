Tarihi ihmale son verildi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arlan, Yozgat’ın Tol Çarşısının en önemli tarihi değerlerinden birisi olduğunu söyledi. Tol Çarşı’nın yaklaşık 150 yıldır da ihmal edilmiş bir mekan olduğunu vurgulayan Arslan, mezbelelik haline gelen bir çarşıyı belediye olarak yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma ile aslına uygun hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Çarşıyı restore ederek 23 tane iş yerini tarihi görüntüsü ile Yozgat’a armağan ettiklerini dile getiren Arslan, ‘’Yaptığımız bu restorasyon çalışması ile tarihi bir değeri geleceğe bu şekilde taşımış olduk. Son derece güzel bir mekan ve tarihi bir sokak ortaya çıktı. Tenekecilerin bulunduğu sokağa daha önce hocalar kahvesi bulunduğu için Hocalar Kahvesi arastası dedik. Tarihi bir çağrışım yapsın ve burada ne olduğu bilinsin diye. Güzel bir çarşı ortaya çıktı ve biz Yozgat’ın geçmişine yönelik, tarihine ve kültürüne yönelik değerleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Konaklarımız var mahalle aralarında, tarihi sokaklarımız var bunların hepsini ortaya çıkarmak istiyoruz çünkü, insanlar bir şehre o şehrin tarihi kültürel yerlerini görmek için gelir yada tatil için giderler. Yozgat’ın tatil şehri olma özelliği olmadığına göre, tarihi ve kültürel bir özelliği olacak. Tarih ve kültür turizmine yönelik gayretlerimiz devam ediyor’’ dedi.