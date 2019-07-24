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TARiHi HAVUZ!

YOZGAT’ta ilk yüzme havuzunun, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda 1966 yılında İnceçayır köyünde yapıldığı belirlendi.

TARiHi HAVUZ!

YOZGAT’ta ilk yüzme havuzunun, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda 1966 yılında İnceçayır köyünde yapıldığı belirlendi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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TARiHi HAVUZ!

-Yozgat’ın ilk yüzme havuzu, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda 1966 yılında köyde yapılmış...
Gazetemiz yazarlarından, araştırmacı Osman Karaca, kendi köyünde bulunan havuz kalıntılarının geçmişini araştırırken, ilgin bulgulara ulaştığını söyledi. Karaca, Bursa Mebusu Dr. Emin Bey, Yozgatlı olan İsmail Hakkı Beye, Yozgat’ta yüzme havuzunun bulunup, bulunmadığını sorduğunu, ‘yok’ yanıtını alması üzerine Atatürk’ün vasiyetini ilettiğini kaydetti. Karaca, Dr. Emin Bey’in, ‘Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, özel not defterini zaman zaman açar, ilgili bakanlıklara talimat vererek önceden tasarladığı işleri fiiliyata geçirirdi. Mustafa Kemal Paşa Kanal Harekatında görevli olduğu günlerde, kayıklarla karşıya geçen askerlerden bir gurubun tekneleri alabora olur, yüzmeyi bilenler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, yüzmeyi bilmeyen üç asker boğularak şehit olur. Mustafa Kemal Paşa, bu hadiseyi duyduğunda çok üzülür, askerlerinin künyelerini ister. Şehit olan askerlerin memleketlerine göz attığında gözleri dolar. Memleketleri, Çankırı, Kırşehir ve Yozgat yazmaktadır. Yaverine dönerek, bu askerlerin neden boğulduğunu sorar. Yaveri, Paşam, ‘Yüzme bilmedikleri için…! der. Atatürk, evet, bu yiğitler yüzme bilmedikleri için şehit oldular, çünkü bu yiğitlerin memleketlerinde deniz yok. Bizler Anadolu’ya elbette deniz götüremeyiz, lakin denize kıyısı olmayan bu şehirlere yüzme havuzları yaparak, benzer fenalıkların fevkalade önüne geçebiliriz’ diyerek, Atatürk’ün vasiyetini aktardığını kaydetti. Karaca, İsmail Hakkı Bey’in kısa süreli İçişleri Bakanlığı döneminde Yozgat Merkezde olmasa da, üç köyün ortak noktasında, boşa akıp giden su kaynağını Dr. Emin Bey’den dinlediği acı hatıranın anısına İnceçayır, Kavurgalı ve Buzacıoğlu köyü üçgeninde bulunan Teslim bölgesine, Yozgat’ın ilk ‘Yüzme Havuzunu’ yaptırdığını vurguladı. Karaca, dönemin Yozgat Valisi Ferruh Güven tarafından, İsmail Hakkı Akdoğan’dan aldığı talimat ile Teslim bölgesinde 10x15 metre çapında yaptırdığı yüzme havuzun 1966 yılında hizmete açıldığını, 1990 yılına kadar bu havuzun kullanıldığını, bölgedeki köylerden gelen gençlerin havuzda yüzdüklerini, havuzun aynı zamanda tarım alanlarını sulamada da kullanıldığını anlattı. Karaca, sonraki yıllarda bakımsızlıktan havuzun suyunun çekilip, atıl durumda bırakıldığını da sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 23.07.2019 15:50
Anahtar Kelimeler:
Ilk Yüzme HavuzuInceçayırAtatürkYozgat
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