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Tarihi hamamdaki Avrupa güzeli

2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çeken tarihi Roma Hamamı kalıntıları Avrupa güzeli Duygu Çakmak’ı ağırladı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:47
Tarihi hamamdaki Avrupa güzeli

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan, Roma Dönemi’nden kalma iki bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı kalıntıları tanınmış mankenleri ağırlamaya devam ediyor. Tarihi yapı içerisinde yer alan şifalı sular bu kez Avrupa güzeli Duygu Çakmak poz verdi. Avrupa güzeli Duygu Çakmak Organizasyonu Emrah Kayıhan ait Koreografisini Asil Çağıl’ın yaptığı Turkey Fashıon Week defilesi sonunda gerçekleştirilen çekimde ünlü tasarımcı Mert Erkan’ın özel olarak tasarladığı kostümle Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan tarihi Roma Hamamı’nda objektifler karşısına geçti. 2018 yılında UNESCO Dünya miras listesine alınan Basilica Therma dünyanın bilinen en eski SPA merkezi olup dünyada sadece iki tane olmasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Tunceli’de yaptığı moda çekimi ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Çakmak, ‘’Ülkemizin her köşesi çok özel ve çok değerli olup görülmeye değer. Anadolu’daki bu güzellikleri tüm dünyaya tanıtmaya hedefledik. Bundan sonraki birçok projede de Anadolu’nun birçok farklı yeri bulunmaktadır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Hamamdaki Avrupa Güzeli
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