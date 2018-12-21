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Tarihi hamamda restore

BOĞAZLIYAN ilçesindeki Tarihi Çarşı Hamamı restorasyon çalışmalarına hız verildi.

Tarihi hamamda restore

BOĞAZLIYAN ilçesindeki Tarihi Çarşı Hamamı restorasyon çalışmalarına hız verildi.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Tarihi hamamda restore

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Aşağı Mahalle’de bulunan Çarşı Hamamı’nda yapılan denetleme sonucunda restore edilmesi uygun bulunmasının ardından geçen yıl başlatılan çalışmaların önemli bölümü tamamlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘’Tarihi Çarşı Hamamı’nda yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, Çarşı Hamamı tüm heybeti ile ortaya çıkacaktır’’ dedi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Erdal, hamamda yürütülen çalışmaları inceleyip, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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