Tarihi eserler ele geçirildi

Yozgat’ta Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda, tarihi eser olduğu tahmin edilen çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ikamet eden bir şahsın köylerden tarihi eser niteliği taşıyan Heykel, Ok Ucu, Sikke ve farklı objeleri evinde bulundurduğu, satmak için müşteri aradığını belirledi. Şahsın evine yapılan operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken evinde arama yapıldı. Aramada 2 Heykel, bir sikke, 16 ayrı tarihi Obje, bir üzerinde yaprak fosili bulunan kaya parçası, 19 9 mm çapında tabanca mermisi, bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.