Tarihi eserler ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarihi eser kaçakçılığı suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde ikametinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi edinilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. Yozgat merkez Kaşkışla köyü, Boğazlıyan İlçesine bağlı Yenipazar Kasabası ve Sarıkaya İlçesine bağlı Yukarısarıkaya köyünde 3 adreste yapılan aramada, 3 adet tarihi eser obje ele geçirildiği 2 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. •Haber Merkezi•