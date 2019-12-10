Tarihi eser yakalandı

Yapılan operasyon neticesinde 2 bin 500 yıl öncesi Roma ve Helenistik döneme ait 13 adet sikke, 1 adet baykuş, 1 adet yarım ay şeklinde metal obje, 1 adet iğne şeklinde metal obje, 7 adet insan figüründe bulunan metal küçük heykel ve benzer figürlere sahip tarihi eserler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

