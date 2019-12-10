Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108786
ALTIN
272.889
DOLAR
5.8078
STERLİN
7.6355
EURO
6.4273

Tarihi eser yakalandı

YERKÖY ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcu O.U. isimli şüphelinin çantasında yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser yakalandı

YERKÖY ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcu O.U. isimli şüphelinin çantasında yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
Tarihi eser yakalandı

Yapılan operasyon neticesinde 2 bin 500 yıl öncesi Roma ve Helenistik döneme ait 13 adet sikke, 1 adet baykuş, 1 adet yarım ay şeklinde metal obje, 1 adet iğne şeklinde metal obje, 7 adet insan figüründe bulunan metal küçük heykel ve benzer figürlere sahip tarihi eserler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Eser Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAYATA DOKUNDULAR
HAYATA DOKUNDULAR
Vakıftan yardım
Vakıftan yardım
Çocukların ihmali ve istismarına dikkat çekildi
Çocukların ihmali ve istismarına dikkat çekildi
Kadın Hakları anlatıldı
Kadın Hakları anlatıldı
Açılışı Yozgat’ta yaptılar
Açılışı Yozgat’ta yaptılar
Kışın ilgi artıyor
Kışın ilgi artıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim