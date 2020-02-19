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Tarihi eser yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları araçta, Selçuklu dönemine ait tarihi eser ele geçirdi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde icra edilen yol kontrolü uygulamasında Jandarma şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen Selçuklu dönemine ait Sikke, Roma dönemine ait insan figürlü metal eski obje, sallama tabir edilen kesici, dürtücü alet ile kılıfı ele geçirildi. Olay ile ilgili Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:16
Tarihi eser yakalandı
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Tarihi Eser Yakalandı
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