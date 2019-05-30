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Tarihi eser operasyonu

YOZGAT’ta  jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Tarihi eser operasyonu

YOZGAT’ta  jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen Almanca yazılı kitabı satmak için müşteri arayan 3 zanlıyı gözaltına aldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Tarihi eser operasyonu

İstanbul'dan Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine otomobille gelen kişilerin tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Doğankent'te şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde ilk basılan kitaplardan olduğu değerlendirilen Almanca yazılı bin 44 sayfadan oluşan kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, kitap Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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