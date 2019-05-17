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Tarihi eser operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sorgun’da yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sorgun’da yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesi, Çiğdemli Beldesi, İncesu Köyü’nde iki otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu aldı.

Olay ile ilgili adli makamlardan alınan izin neticesinde, Çiğdemli Mahallesi’nde bahse konu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 172 adet sikke, 17 adet yüzük, 1 adet metal insan heykeli, 1 adet yılan başlı bilezik, 1 adet metal aslan heykeli, 1 adet metal kuş heykeli, 1 adet metal haç, 18 adet metal aplik olmak üzere toplam 213 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

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