Tarihi eser operasyonu

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler saklandığı bilgisi üzerine 2 eve operasyon düzenledi. Evlerdeki aramada, farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 333 sikke, 317 obje, 1 metal kap, 2 heykel, 4 mühür, 2 ok ucu, 2 haç, 22 yüzük ve 1 çan ile 1 dedektör ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler M.Ç. ve S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (aa)