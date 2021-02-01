Tarihi eser operasyonu

Yozgat ve Sorgun cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 obje ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı, İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.