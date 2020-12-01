Tarihi eser operasyonu

Akdağmadeni ilçesinde dinlenme tesisinde bir otomobilde tarihi eser olduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 gözyaşı şişesi, 6 çömlek, 2 sikke, mühür, öküz heykeli, şamdan, şamdan altlığı, 4 balta, 3 metal ok ucu ve bir figür ele geçirildi. Objeler Yozgat Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.