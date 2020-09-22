Tarihi eser operasyonu

YOZGAT’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen iki ayrı tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, 06 plakalı bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarih eser niteliği taşıyan 18 heykel, 11 sikke, yüzük ve 9 obje bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlı Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri aynı bölgede bu kez 05 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunun iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 5 sikke, Meryem ana heykeli ile 4 metal plakadan oluşan tarihi eserler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.