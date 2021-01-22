Tarihi eser kaçakçılığı

Üç şüpheli şahsın, ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki sikke ve çeşitli objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi alınması üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Kaçakçıların kullanmış oldukları otomobil Yozgat Fakibeyli köyü mevkiindeki otel önünde bulundu. Yakalanan şüpheli şahıs ile kullandıkları otomobilde yapılan aramada, eski dönemlere ait 268tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı, şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.