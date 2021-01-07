Tarihi eser kaçakçılığı

Kadışehri ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki eserleri bir otomobilde satacağı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. İlçe girişinde otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 185 sikke, 7 yüzük, 13 obje, 2 ok ucu, 9 elbise takısı, birer mühür ve haç ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 2 balta ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.