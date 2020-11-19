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Tarihi eser kaçakçılığı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:15
Tarihi eser kaçakçılığı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonda tarihi eser değeri olduğu tahmin edilen parçalar ele geçirdi. Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 101 sikke cinsi tarihi eser ele geçirildi. Yerköy ilçesinde ise, iki şüpheli üzerinden yapılan aramada 72 sikke, 3 yüzük, 3 mühür ve 7 figür olmak üzere toplam 85 parça tarihi eser ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Eser Kaçakçılığı
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