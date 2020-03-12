Tarihi eser kaçakçılığı

Duyum üzerine harekete geçen Jandarma Ekipleri, olay ile ilgili adli makamlara bilgi verdikten sonra araç Sorgun ilçesi Çiğdemli Beldesi İsmailhacılı Mahallesi girişinde durdurularak arama yapıldı. Aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine 79 adet gümüş ve bronz sikke, Selçuklu dönemine ait 2 bronz ve gümüş sikke, Bizans dönemine ait 6 metal haç, Bizans dönemine ait 21metal yüzük, Roma dönemine ait 4 metal figür, Selçuklu dönemine ait mühür ve Bizans dönemine ait küpe olmak üzere toplam 114 adet tarihi eser objeler ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınarak, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.