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Tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 79 adet tarihi eser ele geçirilerek Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

26 Nisan 2022 Salı 00:05
Tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıkaya ilçesinde S.Ü. isimli şüpheli şahsın Ata Sanayi Sitesinde işyerinde ve ilçe merkezinde bulunan ikametinde kaçak tarihi eser olabileceği yönünde bilgi aldığı kaydedildi. Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahıs yakalanarak işyeri ve ikametinde yapılan operasyonda, 71 adet sikke, 1 adet ok ucu, 6 adet obje, 1 adet yüzük olmak üzere toplam 79 adet tarihi eser değerlendirilen malzeme ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca yapılan aramalar sırasında 1 adet metal arama detektörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet el telsizi, 4 adet telsiz kulaklığı, 4 adet telsiz bataryası ile şarj aleti, 1 adet el dürbünü, 1 adet kasatura bıçağı, 1 adet kazma çapa aleti ele geçirildiği bildirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerin ise Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, olup olay ile ilgili yakalanıp gözaltına alınan S.Ü.’nün ise adli işlemleri tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 

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